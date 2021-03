Onofri: “La Fiorentina vive momenti dove non si riconosce. In questo campionato ci sarà da lottare fino alla fine”

L’ex giocatore della Fiorentina, Claudio Onofri è intervenuto a Radio Bruno parlando delle dimissioni di Prandelli dalla Fiorentina: “Mi fido ciecamente di Cesare, grande uomo prima che allenatore. non so cosa sia accaduto”.

E sulla partita di Sabato: “Non possono permettersi calcoli. Il cambio allenatore di solito dà una sterzata, vediamo cosa accadrà in campo. La Fiorentina col Benevento ha rischiato anche se poi ha vinto meritatamente, vive momenti all’interno della partita in cui non si riconosce”.

E ancora: “Si sono visti gol evitabilissimi col Milan. Questo contesto non appartiene ad una realtà come la Fiorentina. In un campionato come questo ci sarà da lottare fino alla fine”