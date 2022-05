Operazione perfettamente riuscita per Bianco: ecco i tempi di recupero

Nella partita della Fiorentina Primavera contro il Bologna, Alessandro Bianco ha riportato un brutto infortunio. Frattura multipla e scomposta alla clavicola, diagnosi che ha costretto il centrocampista a finire sotto i ferri. L’operazione era in programma oggi e, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, ha avuto esito positivo.

Adesso per Bianco si prospetta la fase della riabilitazione, che durerà diversi mesi. Stagione ovviamente finita per lui e niente finale di Coppa Italia Primavera, in programma mercoledì prossimo a Venezia contro l’Atalanta. Il ragazzo sarà comunque pronto per il ritiro estivo, che mercato permettendo dovrebbe svolgere con la prima squadra come lo scorso anno.