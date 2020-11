Oltre a Callejon il Corriere dello Sport-Stadio si concentra anche su Lirola e Borja Valero. Il “sindaco” tornato a Firenze dopo tre stagioni all’Inter si è fatto male proprio nella partita da ex alla seconda giornata e da allora ha saltato tutto quello che c’è stato a seguire, ovvero cinque turni di campionato e uno di Coppa Italia. Ormai pronto, ma con un solo allenamento in gruppo, Iachini ha saggiamente deciso di tenerlo fuori dai convocati per l’ultima trasferta a Parma prima della sosta e adesso chiaramente è a disposizione di Prandelli a tutti gli effetti. I 40 minuti disputati testimoniano senza tema di smentita che il Fiorentina-bis non è ancora iniziato per lui, ma è questione di poco: centrocampista ad ampio raggio nel primo succitato schema, rifinitore alle spalle della punta nel secondo, sono i due ruoli in cui potrà dare il suo contributo quando servirà. Infine, Lirola. Coinvolto anche se non appieno nel progetto di Iachini, l’esterno spagnolo torna in ballo nel nuovo corso viola, perché le sue caratteristiche di gioco consentiranno all’allenatore di Orzinuovi di avere più alternative nell’impostazione della difesa a quattro, compresa quella di scegliere due terzini che spingono e costruiscono: Biraghi e appunto Lirola. Operazione Spagna al via.

0 0 vote Article Rating