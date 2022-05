Operazioni e portieri molto diversi tra loro: ecco Vicario e Gollini, i due candidati principali per i pali della Fiorentina

A quello di Guglielmo Vicario, ormai da tempo in pole position per la porta della Fiorentina, negli ultimi giorni si è aggiunto anche il nome di Pierluigi Gollini. Di rientro all’Atalanta, il portiere italiano potrebbe diventare un’idea per raccogliere l’eredità di Dragowski e Terracciano. Un’operazione che sarebbe molto diversa da quella che serve per aggiudicarsi Vicario, così come diversi sono i due giocatori.

Più esperto benché ancora giovane (27 anni) Gollini, che ha già tanti anni di Serie A alle spalle. Inoltre ha giocato la Champions, e quest’anno pur trovando poco spazio ha potuto farsi le ossa nel campionato inglese. Per Vicario, 25 anni, quella appena conclusa è stata invece la prima stagione da titolare in Serie A. Una stagione giocata però a livelli altissimi, in cui il numero uno dell’Empoli (di proprietà del Cagliari) ha dimostrato qualità davvero eccelse.

Più continuo e tecnico Vicario, più istintivo ed eccentrico Gollini. La valutazione della Fiorentina non dovrà riguardare però solo le caratteristiche dei due portieri, bensì anche le modalità con cui essi arriverebbero. In questo senso l’acquisto a titolo definitivo di Vicario significherebbe che la società vuole puntarci fortemente, mentre il prestito di Gollini rimanderebbe le valutazioni all’estate prossima (un po’ come accadde con Sportiello). Vedremo quale direzione prenderà la Fiorentina, con una certezza: entrambi i profili opzionati hanno le carte in regola per alzare il livello tra i pali.