Operazioni Ikone e Cabral macigno psicologico da superare per Commisso. Investimenti pesanti rinviati all’estate

Un attaccante potrebbe arrivare a Firenze nel corso di queste fasi finali del mercato. Ma è improbabile che la Fiorentina valuti di fare investimenti pesanti come successo un anno fa quando, per sostituire Vlahovic, sono stati spesi 30 milioni di euro circa per Ikone e Cabral.

Questi due investimenti, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, rappresentano un macigno psicologico da superare per Rocco Commisso. E’ anche per questo motivo che ipotesi come quella dell’arrivo di Beto dall’Udinese (costo del cartellino 20 milioni) è da rinviare almeno all’estate.