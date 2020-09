Operazioni in uscita: un difensore viola è vicinissimo ad accasarsi in un club di Serie B

Sul suo sito ufficiale l’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà rivela che il difensore viola Julian Illanes, difensore centrale classe 1997 è vicino al Chievo Verona. Una trattativa in stato già avanzato per il giocatore della Fiorentina che è tornato a Firenze dopo il prestito di Avellino. La trattativa con il club clivense è un’opzione che può concretizzarsi nelle prossime ore. I contatti sono già ben avviati e possono portare alla definizione della trattativa con il difensore argentino. Illanes, nonostante ieri fosse stato convocato per la gara contro il Torino, è uno dei giocatori più vicini alla partenza verso altri lidi.

