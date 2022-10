Ora c’è da muoversi per Kouame: Gli estimatori lievitano e la Fiorentina…

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, è ad un passo dal festeggiare le cento gare in Serie A. Adesso è deciso a dare il proprio contributo per aiutare questa Fiorentina.

Ma il club viola, presto dovrà decidere se muoversi per blindare il proprio attaccante che ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo.

Su Tuttosport in edicola stamani, leggiamo che non risultano esserci incontri imminenti tra le parti, ma intanto stanno lievitando gli estimatori del giocatore sia in Italia, che all’estero, soprattutto in Premier.