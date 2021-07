Dopo l’era Rizzoli, l’Aia cambia designatore e si è affidata ufficialmente a Gianluca Rocchi, fischietto nato a Firenze e ritiratosi da un anno. La decisione l’ha confermata il presidente Trentalange, che ha scelto Rocchi come designatore per Serie A e Serie B: di fatto per il neo eletto ci sarà da occuparsi anche di Fiorentina, per la prima volta dato che in attività non gli era possibile vista la sua provenienza geografica.