Ora è ufficiale, il giovane “colpo” di Corvino riparte dalla Pistoiese

L’ex giocatore della Fiorentina, Simone Lo Faso sceglie la Toscana per ripartire. Arrivato alla Fiorentina con grandi sogni e aspettative, rifiutando Milan e Monaco, il classe 1998 non ha mai brillato. Dopo due presenze, infatti, il giovane si infortunò in allenamento e finì lì la sua esperienza gigliata.

Il ventitreenne riparte ufficialmente dalla Pistoiese, con la quale ha firmato fino al 30 Giugno, dopo il secondo addio a Pantaleo Corvino che lo aveva in rosa al Lecce.