Ora le riflessioni sul futuro Ribery sono “doppie”

Molto probabilmente Franck Ribery non sarà della partita nemmeno venerdì. Le sue condizioni fisiche non sembrano dare ancora certezze e il francese sia avvia verso l’ottavo forfait di questa stagione con la maglia della Fiorentina. Lui e Vlahovic sembravano aver trovato la giusta sintonia per guidare un attacco che mischiava esperienza e gioventù, con Ribery che nell’ultima sua apparizione aveva trovato anche il primo gol in stagione contro il Torino.

Da una parte la sfortuna, dall’altra un età che non è più quella di un ragazzino. I quasi 38 anni si fanno sentire anche per lui ma, nonostante questo, nelle ultime settimane il numero 7 viola si era dimostrato ancora una volta il giocatore in più di questa squadra, in un mix di fantasia e talento che, per campioni del suo calibro, non sembrano conoscere età.

Il suo contratto è in scadenza a giugno, con un opzione per un altro anno. Nessuna decisione ancora sembra presa, ne da parte del giocatore ne da parte della società viola. L’estate che la Fiorentina si troverà ad affrontare potrebbe essere più calda che mai, in mezzo anche il dubbio sul futuro del suo numero 7. Gli infortuni cominciano a pesare e puntare ancora su Ribery potrebbe essere un azzardo non da poco. Le variabili sono tante e ora le riflessioni (e i dubbi) sul suo futuro sono anche da parte della società gigliata.