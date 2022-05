Ora o mai più: Fiorentina, che fai con Torreira?

Sono ore decisive per il futuro di Lucas Torreira alla Fiorentina. A partire dalla mezzanotte di questa sera scadrà infatti il diritto di riscatto a favore della società viola, pari a quindici milioni di euro. E da quel momento in poi, l’Arsenal potrà decidere di cedere al miglior offerente il giocatore, a patto naturalmente che quest’ultimo accetti la destinazione.

Lo stesso Torreira ha manifestato più volte la volontà di rimanere in riva all’Arno, al termine di una stagione in cui è diventato il leader della squadra di Vincenzo Italiano e uno dei beniamini della tifoseria viola. Per questo, perdere l’uruguaiano sarebbe una beffa atroce che la Fiorentina non può proprio permettersi.