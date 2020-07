“Ora serve Commisso perché la situazione della Fiorentina è pesante. La squadra si è persa”

“Ora serve Commisso. Serve il suo intervento, duro e diretto, perché la situazione della Fiorentina si è fatta pesante. Se la sconfitta dell’Olimpico poteva avere una spiegazione arbitrale, stavolta pesa tutta su una squadra che si è persa”. Queste le parole utilizzate dal giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio per descrivere la situazione che si è venuta a creare dopo la sconfitta, inattesa per certi aspetti, contro il Sassuolo. Una squadra molle quella che abbiamo visto ieri sera al Franchi e che ha bisogno di essere scossa in fretta per evitare il collasso.

