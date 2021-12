Orario comodo, classifica intrigante, torna l’entusiasmo da trasferta: ecco l’onda viola che seguirà la Fiorentina oltre Appennino

Quello di domani sarà uno dei derby dell’Appennino più significativi degli ultimi anni, con Fiorentina e Bologna finalmente tornare in zona d’alta classifica: le due sono appaiate a quota 24, in un ideale sesto posto condiviso anche con la Juve. Nello specifico di domani, ci si mettono anche una meta tutto sommato vicina ed un orario molto comodo, quello del lunch match: ci sono insomma tutti gli ingredienti per vedere un’altra invasione pacifica da parte del tifo viola, al seguito della squadra di Italiano. E non a caso, il Corriere dello Sport parla di settore “bruciato” nella sua disponibilità, con 1.600 tagliandi già staccati ed altri 200 almeno che saranno occupati, così da dare alla Fiorentina un sostegno di quasi 2000 persone, per inseguire una vittoria in trasferta che manca ormai da oltre due mesi.