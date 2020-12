Ore decisive per il futuro di Pedro: cifre e dettagli dell’operazione tra Fiorentina e Flamengo

Secondo quanto leggiamo su La Nazione, sono ore decisive per il futuro di Pedro, il centravanti brasiliano in prestito al Flamengo. Il club di Rio de Janeiro, come già stabilito, dovrà presentare alla Fiorentina un’offerta che sfiora i 14 milioni di euro entro il 10 Dicembre. Se il Flamengo decidesse di riscattare il giocatore la Fiorentina riceverebbe una cauzione entro la fine del mese, mentre l’importo totale dovrà essere versato a gennaio.

Chissà se la trattativa tra il club carioca e Commisso possa innescare un domino di scelte correlate per l’attacco della Fiorentina. Se Pedro dovesse rimanere in Brasile, porterebbe nelle casse del club viola liquidità, che Pradè dovrà sfruttare al meglio per dimostrare il suo valore. Dopo il “mea culpa” di mercoledì sera ci si aspetta una reazione anche da parte sua.