Orgoglio Castrovilli, ma la strada per il ritorno è ancora lunga

Quella di Gaetano Castrovilli è un’assenza importante per la Fiorentina, ma è un’assenza che passa comunque sotto silenzio, perché la strada verso il ritorno in campo del calciatore è ancora lunga.

Ci sta mettendo impegno e orgoglio in questa riabilitazione l’ex Bari, ma nel suo caso c’è bisogno di tempo e cautela. I programmi in questo senso non sono cambiati: lo rivedremo nel 2023 anche se è difficile dire in questo momento le esatte tempistiche.

Non è un caso che la Fiorentina sia andata prendere Antonin Barak nelle fasi finali di mercato, perché era a conoscenza del fatto che non sarà possibile avere Castro a disposizione per larga parte di questa stagione.