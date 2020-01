Orlandini: “Iachini l’ho portato io alla Fiorentina insieme a Pioli. Castrovilli è al di sopra della norma”

L’ex giocatore di Fiorentina e Napoli Andrea Orlandini ha parlato della squadra viola a Radio Sportiva in seguito alla gara vinta ieri sera: “Rischio retrocessione per il Napoli? Non credo, però occhio ai precedenti illustri come la Fiorentina che nel ’93 andò in B pur avendo Batistuta. Iachini l’ho portato io alla Fiorentina insieme a Pioli e Volpecina, lo conosco bene. Beppe sta facendo giocare la squadra, fatta eccezione contro la Spal, dove ha vinto pur non meritando. Contro Atalanta e Napoli ha fatto due grandi prestazioni. Vlahovic quando entra fa bene, Castrovilli è da Nazionale e al di sopra della norma”.