Orlando: “Alla ripresa, mi aspetto tanto dalla Fiorentina. La chiave per trovare la quadra? Il nuovo modulo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando è intervenuto a Tuttomercatoweb.com per analizzare le squadre di Serie A prima della ripresa del campionato. In particolare, sulla Fiorentina: “Devo essere sincero, è tra i club da cui mi aspetto tanto da gennaio in poi. Italiano è riuscito a trovare la quadra con il nuovo modulo, cosa non scontata, e soprattutto la Viola ritroverà Amrabat, che al Mondiale è definitivamente esploso”.

Sul resto del campionato: “Il Napoli non si spaventi per le sconfitte in amichevole: rimane favorito, ha lavorato in modo intenso. Occhio anche alla Lazio“.