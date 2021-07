Orlando: “Antognoni? Commisso puntava sui grandi azzurri, quindi credo che siano stati i due dirigenti a non farlo lavorare”

Il caso Antognoni-Fiorentina, è un caso che fa ancora parlare. L’ex fantasista viola, Massimo Orlando, intervistato da La Nazione ha detto in proposito: “Ci sono rimasto malissimo. Lui non era solo una bandiera. Era un uomo-spogliatoio, i giocatori con lui si consultavano…”.

Poi ha aggiunto: “Mi sembra che all’inizio della sua avventura a Firenze, Commisso puntasse molto sui grandi dell’Italia, sugli ex azzurri, su campioni riconoscibili nel mondo. Quindi io credo che siano stati i suoi due dirigenti a non far lavorare Gianca e a metterlo in condizione di andarsene”.