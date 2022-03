Orlando: “Berardi avrebbe garantito quei gol di cui parlava Italiano. Con Vlahovic la Fiorentina era tutt’altra cosa”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando, intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana, ha analizzato i temi del momento.

Queste le sue parole: “Quella della Viola non è una frenata definitiva, si può ancora lottare per l’Europa. Per la prima volta ieri la Fiorentina ha creato poco, ma era inevitabile che si facesse sentire la sconfitta all’ultimo minuto contro la Juventus. Prima c’era Vlahovic, con tutto il rispetto per Piatek che comunque stava segnando con continuità: il serbo dava una certa fiducia alla squadra, adesso è dura ritrovarla”.

Prosegue così Orlando: “Adesso farei giocare con continuità Sottil, ho visto Saponara un po’ piantato nelle ultime uscite. Serve gente con quelle caratteristiche sugli esterni, anche perché negli altri reparti il rendimento è stato positivo. Berardi? E’ tanta roba, così come Scamacca. Se fosse arrivato, l’esterno avrebbe garantito quei gol di cui parlava Italiano. Lotta all’Europa? La Lazio ha fatto un cambio di passo nelle ultime uscite, ma la Fiorentina non deve mollare. Alla fine, ci sta di arrivare dietro alle due romane”.