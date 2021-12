Orlando: “Bisogna fare i complimenti alla società per aver scelta Italiano. Diventa difficile migliorare questa Fiorentina, Torreira mi ricorda Pizarro”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto sulle frequenze di Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Grande vittoria a Bologna, l’unico neo rimane quello di Empoli sennò la Fiorentina avrebbe fatto un filotto incredibile. Complimenti a Italiano, la Fiorentina domina ogni partita a prescindere dall’avversario. Gonzalez? La Fiorentina ha fatto un gran colpo, sono questi i giocatori da cercare. Rapido, tecnico e forte: in lui ci sono le caratteristiche del giocatore moderno. Quando diventa devastante come ieri, non ce n’è per nessuno”.

Continua così Orlando: “L’organizzazione della Fiorentina è fantastica, spero di rifare tutti i lunedì i complimenti a Italiano. Quando la società sbaglia bisogna dirlo, ma questa volta vanno fatti i complimenti per averlo scelto. Come rinforzerei la squadra a gennaio? Diventa difficile alla luce delle ultime partite, magari un esterno d’attacco. A giugno, poi, sarà un altro discorso. Maleh mi è piaciuto, ma è Torreira il giocatore che ha cambiato la Fiorentina. Mi ricorda Pizarro, anche se è un calciatore diverso”.