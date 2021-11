Orlando: “Borja Mayoral sarebbe perfetto al posto di Callejon. Ma a gennaio non basta solo lui”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato degli argomenti del momento in casa viola a Radio Toscana.

Ecco le sue parole, a cominciare da un giudizio su Borja Mayoral: “E’ un giocatore di movimento che sa fare anche la prima punta: è bravo tecnicamente, per me nel 4-3-3 sarebbe perfetto al posto di Callejon anche se sappiamo quanto quest’ultimo sia importante in fase difensiva. Ha voglia di fare bene perché è fermo da un po’: è una buona soluzione, ma non credo che a gennaio basti solo lui. Il campionato italiano è interessante: tutte le partite sono aperte, la squadra che mi ha più impressionato è il Milan“.