Orlando: “Callejon gioca bene nel 4-3-3. La Fiorentina ha qualità, con un acquisto davanti non ci sarebbero stati problemI”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando è intervenuto a Radio Bruno parlando della possibile formazione viola: “Callejon con il 4-3-3 ha sempre giocato bene a Napoli. La fascia la fa tutta, dà sostegno anche nel non possesso e Ribery torna al suo ruolo che conoscevamo, può fare quello che vuole. E poi davanti deve trovare una quadre, bisogna affidarsi ad undici giocatori e non cambiare sempre. Giochiamo una partita alla settimana, non c’è bisogno del solito turnover. Difesa a 4 con Quarta e Milenkovic, centrocampo con Castrovilli interno destro. Spero di esser ascoltato, mi è sembrata in difficoltà per la qualità che ha in rosa. Con un acquisto mirato davanti non avresti avuto questo tipo di problema.

