Orlando: “Chi pensava che Vlahovic non fosse un buon giocatore ci capisce poco di calcio. I miei nomi per la panchina del futuro”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato di Dusan Vlahovic a Radio Toscana: “Chi pensava che non fosse un buon giocatore ci capisce poco di calcio. Ha segnato in tutti i modi: sinistro, destro e di testa. Io lo dico da tempo, mi fa piacere che il campo stia dando ragione a me e convincendo gli scettici. Bisogna fargli i complimenti, poi è chiaro che non è scontato diventare un campione. Ha personalità e vede la porta, può arrivare a 15-20 gol in una squadra che non costruisce tanto come la Fiorentina. Se fossi nella società, gli proporrei il nuovo contratto domani mattina. Quando gli viene data la palla giusta, mi sembra che veda molto bene la porta”.

Continua così Orlando: “La vittoria di sabato speriamo che sia la definitiva consacrazione di una squadra che deve riprendersi. Prandelli stanco? Lo posso capire, entrare in questo modo e gestire una situazione del genere non è facile. Ha avuto delle difficoltà, ad un certo punto non ci capiva niente. Allenatore del futuro? Gattuso e Inzaghi non mi piacciono molto, preferirei De Zerbi o Italiano che rappresentano la nuova generazione di tecnici. Il mio preferito sarebbe Juric, ma mi dicono che sia vicino al Napoli“.