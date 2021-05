Orlando: “Commisso, ora servono i fatti. Fare i permalosi non serve a nessuno”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio Toscana del presente e del futuro viola.

Queste le sue parole: “Il destino di Firenze è di attrarre presidente coloriti e passionali. Io ho avuto Cecchi Gori, che di soddisfazioni ne ha date alla gente: è arrivato il momento di fare altrettanto per Commisso. Tutti i presidenti mettono soldi appena arrivano, non è né il primo né l’ultimo. Ora servono i fatti, fare i permalosi in questa situazione non serve a nessuno. Gattuso? Al Napoli sta facendo bene, ma va detto che la rosa a disposizione è veramente forte. Probabilmente, è inferiore solo all’Inter per qualità”.