Orlando: “Iachini ha un carattere diverso da Prandelli, più adatto alla situazione della Fiorentina. Ma a fine stagione le strade si separeranno”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Radio Bruno Toscana di Beppe Iachini: “Gli faccio l’in bocca al lupo, l’ho sentito ieri per dargli il mio personale bentornato. Dopo quello che è successo penso che sia la persona giusta per risolvere i problemi della Fiorentina. Ha un carattere diverso da Prandelli, più consono alla situazione delicata che c’è in questo momento. L’appello che vorrei fare a tutti, in primis ai tifosi, è di unirsi e remare tutti dalla stessa parte. Iachini avrà senz’altro qualche sassolino nella scarpa da togliersi, ma è un professionista e sono sicuro che il suo unico pensiero attualmente sia quello di salvare la Fiorentina. Questa volta è consapevole che a fine stagione le strade sue e della società viola si separeranno”.

E poi ha aggiunto: “Sette punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono tanti, e devo dire che ultimamente la Fiorentina stava anche giocando bene. Con l’aiuto di Iachini, che saprà spronare al meglio la squadra, non ci dovrebbero essere problemi a raggiungere la salvezza. Quanto a Prandelli, secondo me ha sottovalutato un po’ la situazione e si aspettava di essere più utile”.