Orlando: “Iachini? La Fiorentina non poteva scegliere di meglio e Cutrone è perfetto per questa squadra. A centrocampo non basta il solo Castrovilli…”

L’ex centrocampista della Fiorentina Massimo Orlando in un’intervista al Brivido Sportivo ha parlato dell’attuale situazione della squadra gigliata: “Iachini? Credo che in un momento delicato come questo sia la persona giusta. La Fiorentina, al di là delle difficoltà dovute al ritardo nel mercato e al cambio di proprietà, non deve lottare per questa classifica. Però c’è dentro e Iachini ha esperienza, è molto bravo in queste situazioni e la sua carriera gli dà ragione. Andrò a trovarlo al centro sportivo tra qualche settimana, appena avrà respirato questo ambiente con tranquillità. Sicuramente andremo a cena: sono tranquillo, la Fiorentina non poteva scegliere meglio. A centrocampo c’è difficoltà: Castrovilli è fantastico, ha stupito tutti ed è destinato a diventare super, ma da solo non può reggere un reparto intero. La Fiorentina deve intervenire in attacco, non è un mistero. Cutrone secondo me è perfetto per questa rosa. E prenderei un vice-Ribery, viste le condizioni del francese”.