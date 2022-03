Orlando: “Italiano è bravo in ogni aspetto. A Firenze ha recuperato diversi giocatori che sembravano finiti”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervenuto a Radio Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa viola.

“Vedo bene la squadra di Italiano, prima di Milano ero tranquillo perché l’Inter era una squadra profondamente in crisi e che soffre le squadre che giocano a calcio con la Fiorentina. Era già successo con il Sassuolo e gli è andata bene contro la Viola, che meritava i tre punti”.

Continua così Orlando: “Italiano ha dimostrato di essere bravo in tutti i fondamentali del calcio, recuperando tanti giocatori che a Firenze sembravano finiti. L’Europa la vogliono tutti, i tifosi se la meritano. Non ho dubbi che il mister riuscirà a tenere alta l’attenzione anche per il derby contro l’Empoli, che è una squadra che gioca molto bene e non vince da tanto tempo”.