Orlando: “Italiano è più avanti di Pioli. Vlahovic ha dimostrato di avere le p***e, ma difficilmente andrà alla Juventus”

A TMW Radio ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, trattando svariati temi legati ai viola. Queste le sue parole riguardo alla prossima partita contro il Milan: “La Fiorentina è molto sfortunata, perché si ritrova senza difensori. Servirà fare qualcosa a gennaio, perché si va in difficoltà in certi frangenti. Italiano sinora è stato bravo ma col Milan così non sarà semplice”.

E ancora: “Italiano è più avanti di Pioli, che alla stessa età non era allo stesso punto del collega. Italiano ha idee buone, è un emergente.”