Orlando: “Italiano è un grande, la Fiorentina è la squadra che ha meno da perdere tra quelle in lotta per l’Europa”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, oggi opinionista, è intervenuto a Radio Toscana soffermandosi su diversi temi.

“La Fiorentina meritava la vittoria, ha dominato la partita. Avevo detto che l’Inter soffre le squadre che giocano a calcio e infatti è andata così, peccato per la gestione negli ultimi venti metri. Castrovilli sta salendo di condizione e lo fiducia: prova le giocate, a San Siro è stato molto bravo. Ma Torreira è una spanna sopra tutti, non solo per il gol ma anche per tutto il resto. Piatek? Ha trovato l’ulnico avversario dell’Inter, Skriniar, in forma”

Prosegue così: “Italiano ha dimostrato di essere davvero un grande: i risultati parlano chiaro, il gioco idem. Delle squadre che si giocano l’Europa League, ritengo che la Fiorentina sia la squadra più in forme di tutte. E rispetto alle altre, è quella che ha meno da perdere”.