Orlando: “Juric l’allenatore giusto per la Fiorentina, ma ad una condizione. Kouame? Io lo cederei”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio Toscana per commentare il pareggio contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Mi sorprende il crollo della difesa della Fiorentina: i giocatori, presi singolarmente, non sono neanche niente male. Ci sono disattenzione e paura, determinati errori non sono ammissibili. Cosa deve fare l’allenatore? Entrare in campo e prenderli per il collo? Ribery potrebbe anche decidere di restare, ma va capito come. E’ stato un grande campione, ma ha quasi 39 anni e non so per quanto possa resistere ancora”.

Continua così Orlando: “Kouame? Se una squadra offrisse quindici milioni, lo darei via. Punterei ad altro tipo di giocatori da mettere al fianco di Vlahovic, sempre che quest’ultimo rimanga a Firenze. Le rinunce di Gattuso e De Zerbi non sono positive per la Fiorentina e questo non fa ben sperare. Per me Juric, se riuscisse a trasportare a Firenze la mentalità che ha a Verona, sarebbe l’allenatore giusto”.