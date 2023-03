Orlando: “La Fiorentina gioca da un mese un grande calcio e segna tanti gol. Può arrivare in finale di Conference League”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha commentato a TMW Radio i sorteggi delle coppe europee, soffermandosi anche su quello di Conference League: “La squadra di Vincenzo Italiano non solo può eliminare il Lech Poznan, ma può anche arrivare fino in fondo alla competizione. E’ ormai un mese che la Viola gioca un grande calcio, adesso segna tanti gol e ha trovato definitivamente un attaccante affidabile in Arthur Cabral“.

E poi sull’Europa League ha aggiunto: “La Juventus adesso sta bene e può farcela, anche se lo Sporting Lisbona è forte e l’ha dimostrato eliminando l’Arsenal. Credo comunque che i bianconeri siano favoriti per vincere il trofeo, mentre la Roma ha sicuramente qualcosa in più rispetto al Feyenoord“.