Orlando: “La Fiorentina non ha sfruttato le sconfitte di quelle che gli stavano dietro. A fine stagione la società dovrà fare piazza pulita”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio Toscana: “Comincio ad avere paura, la Fiorentina non ha sfruttato le sconfitte delle squadre che stavano dietro e che nell’ultima giornata hanno vinto. Domani bisogna pensare di andare a Verona e tornare a Firenze con tre punti in tasca. Fino a quando la squadra aveva sette-otto punti di vantaggio, nei giocatori non c’era la convinzione di poter retrocedere. La difesa della Fiorentina è forte, non capisco come si possano subire così tanti gol. A fine stagione, se tutto andrà per il verso giusto, la società dovrà fare piazza pulita”.

Continua così Orlando: “Se domani sera l’Hellas dovesse andare in vantaggio, la paura potrebbe giocare brutti scherzi. I giocatori sono nel panico, è evidente. Fossi in Iachini, metterei due mediani come Pulgar e Amrabat e due uomini di qualità come Bonaventura e Castrovilli“.