Orlando: “La mentalità data da Italiano alla Fiorentina è incredibile. Cabral? In Italia si giudica subito, aveva solo bisogno di ambientarsi”

Intervenuto a Radio Toscana, l’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha analizzato la vittoria contro il Napoli.

“La Viola si è superata al Maradona. Per l’entusiasmo che c’era in città, pensavo fosse impossibile che gli azzurri sbagliassero la partita. Niente da dire sul gioco di Italiano e su come va ad affrontare le partite a prescindere dall’avversario: la mentalità data dal tecnico viola ai suoi giocatori è incredibile. Un giudizio sul centrocampo? Castrovilli sono diverse partite che sta facendo bene, Duncan gioca con una serenità incredibile rispetto al passato e lo stesso Amrabat è tutt’altro calciatore rispetto al passato”.

Orlando si sofferma poi su Cabral: “Ha segnato un gol molto bello, sia per come l’ha fatto che per come l’ha pensato. Ha delle qualità importanti, in Italia si tende sempre a giudicare subito i giocatori ma bisogna dar loro tempo per ambientarsi. Per me ha già fatto vedere alcune cose molto interessanti e la sua crescita non è certamente terminata”.