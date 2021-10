Orlando: “La punizione di Vlahovic mi ha ricordato Batistuta. Se avesse tirato e sbagliato il rigore, non oso immaginarmi cosa sarebbe successo”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, è intervenuto a Radio Toscana: “La punizione di Vlahovic è un po’ alla Batistuta: rispetto all’argentino, l’attaccante viola è molto più forte a vent’anni. Poi nei prossimi anni vedremo se potrà arrivare al livello di Gabriel. Il rigore tirato da Biraghi è sinonimo di cosa giusta, il serbo non è sereno. Se l’avesse tirato lui e sbagliato, non oso immaginarmi cosa sarebbe successo”.

Continua così Orlando: “Non era un partita facile, la Fiorentina veniva dalla gara di Venezia che si è trascinata dietro tante polemiche. Ai miei tempi c’era molto più attaccamento alla maglia, non esistevano i procuratori che consigliavano ai giocatori di non rinnovare i contratti. Bisogna capire che siamo entrati in un periodo completamente diverso e adesso si fa fatica a fare paragoni”.