Orlando: “La stagione della Fiorentina è veramente anonima, distante dalle aspettative dai tifosi. Ma non mi butterei solo sulle coppe”

In vista della sfida di domani tra Fiorentina e Milan, il doppio ex Alessandro Orlando è intervenuto a Radio Toscana per parlare della partita e della situazione in casa viola: “Stagione veramente anonima per la Fiorentina, sicuramente distante da quello che i tifosi si immaginavano. Nulla è perduto, ci mancherebbe, ma è un peccato”.

E aggiunge: “Non mi butterei soltanto sulle Coppe. Le squadre che sono davanti alla Viola possono comunque concedere qualcosa: la vedo sinceramente dura, però in quei sette punti di distanza dall’Europa sono compresse tante squadre“.

Sulle possibilità di Italiano: “Se hai fiducia nella squadra, puoi metterti a inventare o progettare nuove soluzioni; se non hai fiducia, sei estremamente limitato e bloccato. Tutto si basa su quello, che sia ai piani alti o per quanto riguarda Italiano stesso”.