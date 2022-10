Orlando: “Non avrei mai lasciato andare via Torreira. Senza di lui la squadra è cambiata”

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando, intervistato dal Brivido Sportivo, ha parlato dei problemi della Fiorentina: “Fisicamente la squadra è diversa rispetto alla scorsa stagione. Non so se ciò è da imputare alla preparazione. Quest’anno la manovra viola è cambiata. Non avrei mai lasciato andare via Torreira. Senza di lui la squadra è cambiata, Lucas segnava anche qualche gol, e i gol dei centrocampisti sono fondamentali. Batistuta potrebbe essere di grande aiuto alla Fiorentina. Ma credo che nei ruoli operativi, la società abbia già i suoi uomini”.