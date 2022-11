Orlando: “Non so perché Boga non sia esploso all’Atalanta, ma è il profilo giusto per la Fiorentina. Sabiri? Sicuramente meglio di Zurkowski”

Massimo Orlando, ex attaccante della Fiorentina, è intervenuto a TMW Radio sui temi più attuali in casa Viola a partire da Nico Gonzalez:

“Ieri Barone era a cena con lui, il che fa capire la volontà di puntare ancora sul giocatore. Al di là dei discorsi economici, quando è in forma è in grado di fare la differenza. In una stagione con una competizione europea può rivelarsi un fattore in più”.

Su Boga: “Nel calcio di oggi i giocatori che saltano l’uomo sono fondamentali. Commentando i mondiali mi sono imbattuto in partite in cui pochi sono abili nell’uno contro uno. Non so perché Boga non sia riuscito ad esplodere all’Atalanta, ma lui è un profilo di qualità”.

Infine su Sabiri: “Pensando ad un investimento per il futuro direi di sì, perché Zurkowski è evidentemente fuori dal progetto di Italiano. In prospettiva Sabiri invece potrebbe essere la scelta giusta”.