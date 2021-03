Orlando: “Pensavo che la Fiorentina potesse ambire dal quinto al settimo posto. Ora undici partite per capire quali giocatori trattenere a Firenze”

L’ex viola Massimo Orlando ha parlato del momento della Fiorentina nel corso della trasmissione Casa Viola su Toscana Tv:

“La Fiorentina non dovrebbe esser coinvolta nella lotta per non retrocedere. La vittoria di sabato è stata fondamentale. A inizio stagione andai a cena con Joe Barone e Daniele Pradè, e gli dissi che mi piaceva la squadra che stavano costruendo. Mi sembrava una squadra che potesse ambire dal quinto al settimo posto in classifica. Bisognerebbe analizzare cosa sia successo perchè le cose non sono andate come si sperava. Adesso credo che la paura sia passata, e in queste undici partite la squadra dovrà dimostrare il suo valore. In queste ultime partite si dovrà valutare quali sono i giocatori da trattenere alla Fiorentina e iniziare a parlare della prossima stagione. Di quest’anno non butterei via tutto, tanti giocatori della viola meritano di essere riconfermati, anche se andranno ovviamente inseriti altri giocatori di qualità”.