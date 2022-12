Orlando: “Pioli, Spalletti e Sottil i migliori allenatori dell’anno. Vlahovic una delusione per quanto è stato pagato”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando, raggiunto da TMW Radio, ha elencato quelli che secondi lui sono stati i migliori allenatori del 2022: “Sicuramente Pioli per aver vinto lo Scudetto, traguardo non facile considerando da dove era partita. Veniva considerato un traghettatore e guardate dov’è adesso. Poi dico Spalletti per il percorso in questo campionato e in Champions con il Napoli, e infine Sottil che sta facendo grandi cose al primo anno con l’Udinese”.

E poi, su Vlahovic, ha aggiunto: “Mi ha deluso, perché non ha rispettato le aspettative che comunque erano alte visto quanto è stato pagato. Ha un problema importante come la pubalgia, ma soprattutto soffre il fatto che la Juventus giochi proprio male”.