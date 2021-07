Orlando: “Sarri e Spalletti non erano gli uomini giusti per ripartire dal basso, avrei scelto Juric, ma Italiano è OK. Zaccagni? Da prendere subito”

Una nuova importante esperienza per Vincenzo Italiano che riparte dalla panchina della Fiorentina. “Stiamo parlando di un allenatore che mi piace – è il commento su di lui, rilasciato a La Nazione, da parte dell’ex fantasista viola, Massimo Orlando – E’ molto preparato e intelligente. Credo sia il profilo migliore per riguadagnare risultati importanti in due, tre anni. Forse qualcuno sognava Sarri o Spalletti, ma non erano loro gli uomini giusti per ripartire dal basso. Io avrei preso Juric, ma Italiano mi va bene lo stesso”.

Sui possibili acquisti che potrebbe fare la formazione viola: “Sensi è un rinforzo giusto. Ha avuto diversi guai fisici, è vero, ma se si è ripreso, a Firenze potrebbe fare bene. Lo vedo perfetto a servire palloni a Vlahovic. Zaccagni? Jolly vero e utilissimo. Mi piace. Può fare la fascia, l’interno, è molto dinamico. Da prendere. Subito”.