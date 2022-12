Orlando: “Vlahovic bel giocatore, ma non un fenomeno. Caso Juventus? A volte pensi che non ti possano mai prendere”

L’ex calciatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio di Dusan Vlahovic: “E’ un professionista che cerca sempre di migliorarsi. A Firenze ha fatto veramente bene, alla Juve ha trovato difficoltà con il gioco di Allegri. Penso che con un altro allenatore segnerebbe molto di più, non è un fenomeno ma sicuramente un ottimo giocatore”.

E poi sul caso Juventus ha aggiunto: “A volte ti senti al di sopra di tutto e pensi che non ti possano mai prendere. Non vorrei essere né nei tifosi della Juventus né nei dirigenti che si sono dimessi. La situazione non è per niente piacevole”.