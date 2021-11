Orlando: “Vlahovic fa paura, alla sua età Batistuta non era come lui. Spero che la società capisca che uno sforzo a gennaio non sarebbe male”

L’ex giocatore della Fiorentina, Massimo Orlando, ha commentato i temi del momento in casa viola a Radio Toscana.

Di seguito le sue dichiarazioni: “E’ stata una grande Viola contro il Milan, bisogna fare i complimenti all’allenatore perché il merito, al di là dei giocatori, è suo. Gare come quella di sabato sono facili da preparare, ma se si vuol arrivare in Europa bisogna dare continuità. Vincere ad Empoli vorrebbe dire che la Fiorentina sta pensando come una grande. Italiano? Se gli dai gli interpreti giusti, lui fa volare le proprie squadre”.

Orlando si sofferma poi su Vlahovic: “Fa paura, sono contento anche del fatto che la gente lo abbia incitato. Va sostenuto per il bene della Fiorentina, lui è un professionista e gli si può dire davvero poco. Alla sua età, Batistuta non era come il serbo: se continua così, diventerà il numero uno a livello mondiale. Empoli? E’ una squadra che gioca bene, ma allo stesso tempo concede. Spero che chi gestisce la società capisca che un piccolo sforzo a gennaio non sarebbe male”.