Orlando: “Vlahovic ha grande personalità, ma stasera potrebbe sentire la pressione. In certe sere Firenze è tremenda”

L’ex giocatore della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a TMW Radio della partita di stasera contro la Juventus: “La squadra bianconera gioca male, ha risolto il problema prendendo un super-campione come Vlahovic ma continua a faticare nella costruzione delle azioni. Questo per dire che il serbo sta facendo miracoli a segnare con continuità. Il gioco della Fiorentina invece può essere determinante, perché è propositivo e porta risultati. La Juve deve lottare sempre per vincere, mentre i viola hanno meno da perdere e per questo credo che arrivino all’appuntamento da favoriti”.

E poi, sulla possibile accoglienza di Vlahovic, ha aggiunto: “Firenze è tremenda, dopo tanti anni siamo tornati a un ambiente caldissimo. Vlahovic ha dimostrato di avere grande personalità e quindi credo che non si farà intimidire, anche se da qui a dire che sarà insensibile ce ne passa. Forse qualcosa potrà subire a livello di pressione”.