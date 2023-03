“Ormai è tardi per mettere in discussione il restyling del Franchi. E poi il progetto è perfettamente coerente con gli obiettivi del PNRR”

“Non si possono esporre le amministrazioni al rischio che progetti già approvati, e per i quali sono già state spese importanti risorse e, addirittura, bandite le gare, vengano improvvisamente rimessi in discussione”, lo afferma in una nota Daniela Rondinelli, eurodeputata del Partito Democratico. “Dalle notizie di questi giorni emerge innanzitutto un problema di metodo: le osservazioni sui Piani Urbani di Firenze e Venezia avrebbero dovuto essere sollevate subito, non dopo il via libera ai progetti e il conseguente impegno di fondi pubblici”, spiega la parlamentare.

“Del resto – prosegue Rondinelli – anche nel merito i rilievi mossi dalla Commissione europea appaiono discutibili perchè, carte alla mano, il progetto di riqualificazione dello Stadio Franchi di Firenze risulta perfettamente coerente con gli obiettivi fissati dal PNRR relativamente ai piani urbani. Serve una maggiore chiarezza – conclude l’eurodeputata – ed è per questo che nei prossimi giorni presenterò una interrogazione parlamentare su questo tema”.