Ormai è ufficiale: Attentare alle caviglie di Ribery non è reato

Una volta poteva essere un caso. Quando invece il fatto si ripete per due volte invece…

Ormai abbiamo scoperto che attentare alle caviglie di Franck Ribery non è un reato. La prima volta lo aveva fatto il signor Tachtsidis del Lecce, durante il match giocato contro la Fiorentina al Franchi il 30 novembre 2019. Provvedimenti presi nei suoi confronti pari a zero! Peccato però che il francese dopo quell’intervento si sia dovuto operare e abbia saltato una larga fetta di questo campionato.

A Parma ha provato a ripetere l’impresa il signor Kurtic, tra l’altro anche ex viola. Ribery è dovuto uscire dal campo, il giocatore del Parma invece è rimasto al suo posto. Ma c’è di più, non è stato ammonito e addirittura non è stata nemmeno data punizione alla Fiorentina.

Via libera dunque, mirate pure all’eliminazione dell’ex Bayern, tanto resterete impuniti.