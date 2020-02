Orrico: “Consiglio Commisso di non lanciarsi in voli pindarici. La realtà dice che la Fiorentina se l’è vista brutta fino a poche settimane fa”

L’ex allenatore di Inter, Lucchese e Carrarese, Corrado Orrico, su Il Tirreno, ha toccato tutti gli aspetti emersi durante Juventus-Fiorentina: “Una Juve bruttina, ma cinica, riesce a portarsi a casa i 3 punti, contro una Fiorentina ben più in palla di quanto lasci pensare il risultato finale. Diciamolo subito: il secondo rigore lascia più di qualche dubbio, eppure trovo un tantino esagerate le polemiche che ne sono seguite. Pur senza indossare il suo abito migliore, la Vecchia Signora tutto sommato ha vinto con merito, legittimando il vantaggio con una supremazia territoriale che si è fatta più netta nella ripresa”.

E ancora: “Al di là dell’amarezza per la sconfitta, il presidente Commisso può consolarsi con una Viola che, spiace dirlo per la stima nei confronti del precedente allenatore, adesso sembra un’altra squadra: è più pratica, più logica e meno scriteriata di quella di Montella. L’entusiasmo dell’imprenditore italo-americano è encomiabile, ma il consiglio è quello di non lanciarsi in voli pindarici: spesso si nota infatti un’eccessiva enfasi nello sbandierare le cose che dovranno accadere, mentre la realtà dice che la Fiorentina se l’è vista brutta fino a poche settimane fa, e che adesso, prima di pensare al prossimo campionato, deve concludere quello attuale in maniera dignitosa.