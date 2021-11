Orrico: “Da valutare se Commisso ha fatto un danno economico con le dichiarazioni su Vlahovic”

A Radio Bruno ha parlato Corrado Orrico, intervenendo sulla questione Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “Qualche errore c’è stato anche da parte di Commisso che ha reso pubblico il discorso sul rinnovo di Vlahovic rendendolo definitivo. Bisognerà valutare se con questa uscita è stato fatto anche un danno economico alla Fiorentina. Lui è giovane, prima o poi potrebbe pagare il prezzo di questa situazione.

E sulla partita contro il Milan: “I rossoneri sono forti, giocheranno per lo scudetto. una squadra forte e giocherà per lo scudetto. Sarà una partita dura per la Fiorentina“.