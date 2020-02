Orrico: “Fiorentina da medio-bassa classifica. Commisso non mi convince, stia attento ad attaccare gli arbitri”

Corrado Orrico, ex allenatore di Inter, Lucchese e Carrarese, e opinionista televisivo, ha parlato così a TMW: “Il cambio d’allenatore ha portato uno choc ma la mia opinione è che la Fiorentina abbia giocatori da medio-bassa classifica. Chiesa? Trovo intelligente la mossa di averlo messo in attacco, quello di seconda punta è il suo ruolo, Iachini gli ha tolto quei 40 metri di campo. Commisso? Non mi convince, ma ne apprezzo l’entusiasmo. I risultati per ora sono quelli che sono: il tempo nel calcio non c’è. E’ un italiano e ha avuto successo in America per la sua italianità: ora rientrando in Italia deve ritrovare la sua italianità, la praticità e i capitali. Ci vogliono i soldi per vincere nel nostro campionato. Commisso si è anche fatto sentire con gli arbitri che però quando c’è da difendersi fanno blocco. Deve stare attento Commisso perchè bisogna sapere anche incassare. Di fronte a dei torti non si può reagire alzando la voce perchè poi dopo due domeniche rischi che ti possa arrivare un’altra legnata. Non li spaventi gli arbitri perchè sono solidali, sono una consorteria”.