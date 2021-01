Orrico: “I giocatori della Fiorentina sono cresciuti con Prandelli. Stasera servirà giocare a calcio”

Questo pomeriggio l’ex allenatore Corrado Orrico, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di commentare la stagione della Fiorentina, . Queste le sue parole: “Per capire cosa è riuscito a cambiare Prandelli con questa Fiorentina, occorre prendere in considerazione anche quale Fiorentina ha trovato quando ha trovato. Non si può criticarlo da un punto di vista tattico se i giocatori hanno una certa impostazione. Una squadra è ben organizzata quando ha la capacità di saper giocare con diversi moduli, questo perche le partite non sono tutte uguali. Anzi sono una diversa dall’altra, pertanto se non si è così forti da poter imporre ogni volta il proprio gioco serve la capacità di cambiare volto. I cambiamenti in atto di Prandelli sono orientati a far crescere sul piano delle conoscenze tattiche i propri giocatori. Dalle ambizioni di alta classifica alla lotta salvezza, è difficile dare una scossa una stagione come questa? In occasioni come quelle di stasera non occorre tirare fuori gli attributi, serve semplicemente giocare a calcio. Attenzione non è che dopo la sconfitta della settimana scorsa i giocatori della Fiorentina devono scendere in campo armati. Devono giocare a calcio, poi in un secondo momento servirà analizzare se la rosa costruita e le ambizioni erano quelle che tutti si auspicavano. Può essere che alcuni nomi restano solo nomi, non si dimostrano valori assoluti. A dir questo non sono io ma il campo. Adesso aspettiamo, mi auguro vincendo, i frutti del lavoro di Prandelli. Stasera contro il Crotone? La partita di stasera non deve essere sbagliata e sono convinto che ci sono molti motivi per cui i viola faranno bene. Il Crotone, nonostante sia in lotta per la salvezza, è una squadra che ha dei principi di gioco ambiziosi. Pertanto non sarà una partita da coltello tra i denti ma si giocherà tutto sul piano tattico. Il Crotone è una squadra che gioca anche troppo al calcio per ala posizione in classifica in cui si trova, è giusto che lo faccia ma questo sicuramente è un fattore che avvantaggerà la Fiorentina. Sono sicuro che la squadra viola avrà preparato bene questa partita, e i giocatori daranno un messaggio dopo la debacle della scorsa settimana”.

0 0 vote Article Rating