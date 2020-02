Orrico: “Iachini ha azzeccato pienamente una mossa. Vlahovic ha due qualità che pochi centravanti riescono ad abbinare”

L’ex allenatore di Inter, Lucchese e Carrarese, Corrado Orrico, tesse le lodi del tecnico della Fiorentina, Giuseppe Iachini, all’interno di un articolo scritto per Il Tirreno: “Rischiava di rivedere i fantasmi di un anno fa, ritrovandosi ancora invischiata nella lotta salvezza in caso di risultato negativo. È uscita invece dal sempre difficile campo di Marassi con una vittoria convincente nel punteggio, per la classifica e per il morale. È sempre più la Fiorentina di Iachini, allenatore che merita solo complimenti: il suo apporto non si è limitato alla classica ventata di aria fresca che si respira quando c’è un avvicendamento in panchina, ma che poi si dissolve in poco tempo. Al contrario, il tecnico ha saputo infondere ai giocatori maggiore fiducia e più coraggio in entrambe le fasi, oltre a un dinamismo e una fisicità che erano mancate alla Viola nella prima parte di stagione. Azzeccata poi la mossa di spostare Chiesa 20 metri più avanti, liberandolo dai compiti difensivi: il ragazzo ora corre meno a vuoto ed è più fresco nella parte di campo che conta. E quel Vlahovic ha tutte le carte per sfondare: sembra un campione in erba, ha un gran fisico ma anche una grande tecnica, due qualità che pochi centravanti riescono ad abbinare”.